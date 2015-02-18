Семенченко рассказал, где силы АТО могут создать"котел" для российских наемников

Боевики практически оставили Горловку и Стаханов - удар сил АТО создал бы там "котел".

Об этом заявил комбат "Донбасса", нардеп Семен Семенченко в Facebook .

"Жаль что был выбран именно этот вариант. Противник перекинул все наличные резервы из под Горловки и Стаханова. Там у них пусто, а у нас все в наличии. Один удар и фронт рассыпется, а в "котлах" будут террористы и российские наемники. Это все лежит за пределами моего понимания", - пишет он.

Напомним, ранее Семенченко отмечал, что украинские войска планово и организованно уходят из района Дебальцево.

Трассу Дебальцево - Артемовск мы не контролируем именно из-за Логвиново, - написал Семенченко.

При этом другие дороги в этом районе удерживаются Нацгвардией, батальоном "Донбасс" и частями ВСУ, а боевики пытаются перерезать эти дороги и помешать выходу группировки.