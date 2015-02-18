"Котла" в Дебальцево нет, войска идут, попытки боевиков помешать этому - безуспешны - Семенченко

Перемещение войск из Дебальцево идет, попытки противника помешать этому безуспешны.

Об этом заявил комбат "Донбасса", нардеп Семен Семенченко в эфире телеканала "112 Украина"

"Я сообщаю позитивную новость. "Котла" нет, дорога свободна, определенные решения, судя по всему были приняты, перемещение войск идет, попытки противника помешать, уничтожить - безуспешны", - заявил Семенченко.

Напомним, ранее Семенченко отмечал, что украинские войска планово и организованно уходят из района Дебальцево.

Трассу Дебальцево - Артемовск мы не контролируем именно из-за Логвиново, - написал Семенченко.

При этом другие дороги в этом районе удерживаются Нацгвардией, батальоном "Донбасс" и частями ВСУ, а боевики пытаются перерезать эти дороги и помешать выходу группировки.