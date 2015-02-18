"Котла" в Дебальцево нет, войска идут, попытки боевиков помешать этому - безуспешны - Семенченко

Комбат пишет, что "котла" нет, дорога свободна, определенные решения, судя по всему были приняты.
Перемещение войск из Дебальцево идет, попытки противника помешать этому безуспешны.
Об этом заявил комбат "Донбасса", нардеп Семен Семенченко в эфире телеканала "112 Украина"
"Я сообщаю позитивную новость. "Котла" нет, дорога свободна, определенные решения, судя по всему были приняты, перемещение войск идет, попытки противника помешать, уничтожить - безуспешны", - заявил Семенченко.
Напомним, ранее Семенченко отмечал, что украинские войска планово и организованно уходят из района Дебальцево.
Трассу Дебальцево - Артемовск мы не контролируем именно из-за Логвиново, - написал Семенченко.
При этом другие дороги в этом районе удерживаются Нацгвардией, батальоном "Донбасс" и частями ВСУ, а боевики пытаются перерезать эти дороги и помешать выходу группировки.