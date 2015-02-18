Позиция и успехи в Дебальцево были необходимы для переговоров в Минске - Порошенко

Задачи, поставленные перед украинской армией в районе Дебальцево, а также их успешное выполнение были нужны для переговоров в Минске.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает ТСН.

"Мы можем утверждать, что поставленные задачи Вооруженные Силы Украины выполнили полностью. Эта позиция и успехи были нам крайне необходимы в Минске во время переговоров и после Минска", - подчеркнул глава государства.

Также Порошенко отметил, что таким образом "мы смогли продемонстрировать всему миру настоящее лицо бандитов, сепаратистов, которые поддерживаются Россией, выступившей гарантом и непосредственным участником Минских переговоров".

"Мы утверждали и доказали: Дебальцево находилось под нашим контролем, никакого окружения не было, наши части и подразделения вышли планово и организованно", - отметил он.

"Никому не удастся расшатать внутреннюю стабильность батальонами "все пропало", батальонами "все, конец", ложью о 200 и более погибших вчера, ложью об окруженных блокпостах, об украинских военнослужащих, которые якобы находятся там без боеприпасов, еды и воды. Это не украинский сценарий. Уверен, что те, кто его распространял, ожидали совсем другого результата", - сказал Порошенко.

Напомним ,сегодня глава государства заявил об отводе украинских войск из Дебальцево.