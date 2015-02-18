Генерал о попытках РФ захватить Крым: Путин возомнил себя "собирателем русских земель"

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что у России были планы по захвату Крыма невоенным путем еще в начале 1990-х годов.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

В то же время Маломуж уточнил, что тогда "с помощью российских агентов готовился референдум, а так называемый "президент" Крыма Юрий Мешков должен был обратиться к руководству РФ с просьбой о присоединении полуострова к России".

"Для быстрого предотвращения этого сценария мы предприняли комплекс мощных мероприятий", - отметил генерал.

По его словам, "пришлось ночью собирать оперативных сотрудников, группу "Альфа", поднимать внутренние войска, подтягивать пограничников на Керчь, подключать и другие спецподразделения МВД, чтобы остановить развитие событий".

Также экс-председатель Службы внешней разведки сказал, что "попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму предпринимались и в дальнейшем".

"Но особенно активно - с приходом к власти Путина (президент РФ Владимир Путин - ред.), который возомнил себя собирателем русских земель и искал удобный момент для этого, рассчитывая на то, что большинство жителей Крыма поддержат присоединение его к России", - добавил Маломуж.

Напомним, ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку на смену власти в Украине.