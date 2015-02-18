Новые подробности ухода сил АТО из Дебальцово: "киборги" в "коридоре" уничтожили русский спецназ

Нашим десантникам противостоят не боевики или регулярные части ВС РФ, говорит Пятигорец.
Стали известны новые подробности ухода украинских силовиков из заблокированного Дебальцево. Как выяснилось, операция во многом удалась благодаря тому, что "коридор" для выхода прикрывают бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады, ранее защищавшие донецкий аэропорт.
Об этом со ссылкой на волонтера Дениса Пятигорца сообщается в паблике "Крым – Україна".
По его словам, "киборги" уничтожили в "коридоре" несколько российских подразделений и держат его открытым до сих пор. С обеих сторон ведется обстрел из артиллерии.
"Судя по характеру боя, против нас стоят не сепары и не регулярники, а какая-то русская спецура", - добавил волонтер.
Напомним, что сегодня утром начался вывод подразделений из Дебальцево - это бойцы 128-й и 30-й бригад, 25-го и 40-го батальонов теробороны, Нацгвардия, спецназ и милиция.