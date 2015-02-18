Новые подробности ухода сил АТО из Дебальцово: "киборги" в "коридоре" уничтожили русский спецназ

Стали известны новые подробности ухода украинских силовиков из заблокированного Дебальцево. Как выяснилось, операция во многом удалась благодаря тому, что "коридор" для выхода прикрывают бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады, ранее защищавшие донецкий аэропорт.

Об этом со ссылкой на волонтера Дениса Пятигорца сообщается в паблике "Крым – Україна".

По его словам, "киборги" уничтожили в "коридоре" несколько российских подразделений и держат его открытым до сих пор. С обеих сторон ведется обстрел из артиллерии.

"Судя по характеру боя, против нас стоят не сепары и не регулярники, а какая-то русская спецура", - добавил волонтер.

Напомним, что сегодня утром начался вывод подразделений из Дебальцево - это бойцы 128-й и 30-й бригад, 25-го и 40-го батальонов теробороны, Нацгвардия, спецназ и милиция.