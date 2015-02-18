Порошенко предлагает пригласить на Донбасс миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко предлагает СНБО рассмотреть вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН, заявил он сегодня, открывая заседание Совета.

Об этом передает РБК-Украина.

"Сегодня вам будет предложено обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН, которая будет действовать в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН", - заявил он.

Вместе с тем Порошенко сегодня предложит на заседании Совета безопасности и обороны Украины создать военный кабинет, сообщает УНИАН.

"Сегодня я буду предлагать вам утвердить для оперативного обсуждения и решения о так называемом военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны. Включить это в положение о Совете национальной безопасности и обороны и обеспечить эффективную координацию действий, касающуюся непосредственно вопросов обороны и безопасности страны", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее в ООН назвали условия, при которых могут направить своих миротворцев в Украину.