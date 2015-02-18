СНБО одобрил изменения в закон о военном положении: учитывает опыт гибридной войны

Совет национальной безопасности и обороны одобрил предложение Президента Украины о внесении изменений в закон о военном положении, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам заседания.

Об этом передает РБК-Украина.

"Учитывая опасность, которая сегодня есть в государстве, и постоянное нарушение российско- террористическими группировками тех мирных договоренностей, которые были достигнуты, одним из первых пунктов этого решения является принятие изменений в закон о правовом режиме военного положения", - сказал Турчинов.

"Дело в том, что закон о режиме военного положения был принят еще много лет назад и, к сожалению, когда закон принимали, вряд ли считали, что он действительно будет когда-нибудь применен. Учитывая реальную опасность, которая сегодня стоит перед страной, мы должны быть готовы к любому развитию событий даже по наихудшему сценарию ... отработанные детальные изменения относительно этого закона с тем, чтобы он смог эффективно работать", - добавил Турчинов.

Отметим, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению уже проработан проект внесения изменений в закон о военном положении, сообщил УНИАН.

"По моему поручению разработан проект внесения изменений в закон о военном положении. Он учитывает тот опыт и те особенности гибридной войны, которая уже плавно перетекает в полномасштабную, и которую мы имеем уже много месяцев. Я очень надеюсь, что и сегодня СНБО, и парламент после обсуждения смогут поддержать позиции относительно внесения изменений в закон о военном положении", - сказал он.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко предложил рассмотреть вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.

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