Немцов об уходе военных из Дебальцево: Путин и ДНР "наплевали" на минские соглашения

Оппозиционер считает, что кризис может усугубиться.
Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал уход украинских военных из города Дебальцево (Донецкая область), заявив, что боевики "наплевали" на минские соглашения.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) и сепаратисты радуются, что украинская армия покинула Дебальцево...", - отметил политик.
"По сути, ДНР и Путин наплевали на минские соглашения и продолжали огонь после 15 февраля. Только чему они все рады непонятно", - добавил Немцов.
По его мнению, демонстративный отказ российского президента и боевиков выполнять договоренности открывает дорогу для поставок летального оружия Украине и введения новых санкций.
"Все это приведет к новым жертвам и углублению кризиса. Более 5 тыс. погибших этим вурдалакам мало, хочется большего…", - считает оппозиционер.
Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.