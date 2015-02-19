В Горловке боевики дали оружие подросткам и старикам - погнали на фронт под Дебальцево

После тяжелых потерь, понесенных боевиками при штурмах Дебальцевского плацдарма, они решили пополнить свои ряды стариками и подростками, которым выдали оружие и отравили в район села Логвино Артемовского района, за которое тоже происходили ожесточенные бои.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

ПО словам военного эксперта, тактическая группа боевиков и российских войск из состава "Горловского гарнизона", усиленная ротной тактической группой (укомплектована местными жителями, среди которых большое количество молодых людей 16-17 лет и пожилых граждан, крайне неудовлетворительно экипированных и вооруженных), начали продвижение к дороге Артёмовск – Дебальцево севернее Логвиново.

Всего в наступлении участвует порядка 240 боевиков, разбитых на 4 группы с приданной бронетехникой (всего до 10 танков и 6 ББМ). Периодически по данным группам наносит удары украинская артиллерия, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что во время боев за Логвиново бегство российских десантников пришлось останавливать "полицаям".

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