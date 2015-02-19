Конец "театру": пушки и танки боевиков ЛНР "нашлись" под Луганском

После того как боевики ЛНР устроили театр – провели показательный отвод тяжелого вооружения, чтобы подтвердить достигнутые в Минске соглашения, выяснилось, что оружие было просто переброшено на базу под Луганск.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, якобы отведенные с линии разграничения сторон бронетехника и артиллерийское вооружение (калибр более 100-мм) боевиков и российских войск близ Луганска были просто отведены на базу боевиков южнее Луганска.

Кроме того, противник продолжает перегруппировку сил и средств внутри Первомайско-Алчевского выступа. Через Краснодон в сторону Перевальска переброшено 11 крытых грузовиков и 5 ББМ, добавил координатор "Информсопротивления".

По данным военного эксперта, в составе "театральной группы" боевиков ЛНР были три танка, четыре БМП-2, одна БМП-1 и два БТР-80, пять крытых грузовиков.

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