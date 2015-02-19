Штаб АТО о Донбассе: адепты "русского мира" хотят посеять среди людей панику

За минувшие сутки на Луганском направлении боевики три раза нарушили объявленный режим прекращения огня.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что огневому воздействию подвергались подразделения Вооруженных Сил Украины, которые несут службу в районе Бахмутской трассы.

Также силовики сообщили, что артиллерийские снаряды прилетели в поселок Новотошковское.

"Обстрелы бандитов непродолжительны и направлены на то, чтобы спровоцировать украинских военнослужащих на открытие ответного огня и заставить их нарушить минские договоренности", - объяснили в пресс-центре.

"Адепты "русского мира" своими действиями и в дальнейшем стараются держать население Донбасса в постоянном напряжении, посеять среди мирных жителей населенных пунктов панику. В свою очередь, украинские силовики строго соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что террористы полностью взяли под контроль город и узловую железнодорожную станцию Дебальцево и создают там "военную комендатуру".