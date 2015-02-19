Ефремов об обвинениях ГПУ в сепаратизме: скажут - я виноват во всём, кроме ядерной войны

19 февраля 2015, 12:51

Экс-регионал отрицает, что его выступления носили элементы национальной вражды.

Александр Ефремов

Экс-лидер фракции регионалов в Верховной Раде Александр Ефремов, которому предъявили обвинения в финансировании сепаратистов на Луганщине, считает, что эксперты сделали неправильный вывод, усмотрев в его выступлениях в парламенте элементы национальной вражды.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Вы, наверное, не хуже меня знаете о буквально той травли, которая последний год продолжались в мой адрес. Я предполагал, что делали все возможное, чтобы я тоже уехал. Меня и запугивали, и так далее. Но учитывая то, что это сделать не удалось, наверное, сейчас где-то решили меня арестовать. А учитывая то, что материалов соответствующих нет, поэтому делается то, что делается. Вчера (во вторник, 17 февраля, - Ред.) Мне действительно в 8 часов сообщили, что меня могут освободить. Сразу же в комнату … зашли следователи Генеральной прокуратуры и сказали, что поедем в ГПУ, нам надо еще провести допросы. Поэтому меня из МВД вывезли следователи Генеральной прокуратуры и привезли в здание ГПУ и некоторое время они вели допрос по делу, по которому меня привлекли", - рассказал экс-регионал.

По его словам, домой он таки не попал: "Вошла другая группа прокуроров и сказала, что мне выдвигается новое обвинение уже по факту разжигания национальной розни. Дали нам дело на 74 страницы в одном экземпляре. И когда мы задали вопрос, можем ли хотя бы ксерокопию снять, то нам этого не сделали, а сказали, что это законом не предусмотрено, мы вам отдаем одно дело. А мы говорим: вы же завтра снова нас приглашаете на допрос, у нас даже не будет времени ознакомиться с этими материалами. Нам ничего на это не ответили и поздно ночью нас отпустили".

Ефремов рассказал, что для анализа были взяты несколько его выступлений в парламенте, в рамках проведения согласительного совета или выступления на пресс-фонде. "Эксперт сделала странный вывод… Оказывается, то, что я говорил на самом деле не то, что я говорил, призывая к миру и так далее. А на самом деле "его выступления носят элементы национальной вражды". То есть, с одной стороны признает, что я говорил о других вещах, а вывод делается совсем об обратном", - рассказал опальный политик.

Комментируя вопрос о том, что пока никаких обвинений, которые могли бы быть похожими на обвинения в сепаратизме, то есть на то, что сейчас происходит в Луганской области, ничего не предъявляют, Ефроемов заметил: "Потом скажут, что во всех других событиях, ну, может, разве кроме ядерной войны, я тоже виноват".

Напомним, Ефремов был задержан в Киеве 14 февраля. 16 февраля Печерский райсуд Киева избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с возможностью освобождения под залог в 3,6 млн грн. Позже стало известно, что за Ефремова внес залог его бывший соратник по партии – Борис Колесников.

видео: Радіо Свобода 

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