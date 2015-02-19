Немцов о возможном введении на Донбасс миротворцев ООН: будут мешать агрессии Путина

Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал предложение СНБО рассмотреть вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Предложение ввести под эгидой ООН миротворцев в зону конфликта на Донбассе правильное", - отметил политик.

"По сути, это живая стена, разделяющая путинские войска и сепаратистов от украинской армии. Про стену я много раз уже писал. Эта стена фиксирует линию разделения и устанавливает живую границу между сепаратистами и Украиной", - добавил Немцов.

"Живая стена будет препятствовать дальнейшей агрессии Путина (президент РФ Владимир Путин - ред.) и ровно поэтому он, скорее всего, будет против", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.