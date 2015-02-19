Порошенко провел переговоры в "нормандском формате": потребовал гарантий в случае срыва перемирия

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в "нормандском формате".

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко призвал во время разговора "не делать вид, что то, что произошло в Дебальцево, соответствует Минским договоренностям". Он также призвал выработать четкие гарантии на случаи, если будут дальнейшие попытки нарушить эти договоренности.

Собеседники согласились, что представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть предоставлено полное содействие, и сегодня они должны получить доступ для мониторинга и верификации, особенно в зоны Донецкого аэропорта, Горловки, Первомайска и Широкино и в другие местах, где сегодня были обстрелы.

Лишь после того, как будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня, должен начаться отвод техники при непосредственном наблюдении ОБСЕ. Было договорено, что центр по мониторингу и контролю должен завершить подготовку совместного плана вывода тяжелой техники, артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Президент Украины потребовал освободить всех пленных, в том числе и тех, кто попал в плен в районе Дебальцево.

Стороны договорились, что на этой неделе скоординируют действия на уровне министров иностранных дел по выполнению указанных целей. При этом украинская сторона настояла, чтобы в эти дискуссии также был включен вопрос привлечения миротворцев — как по линии соприкосновения, так и по линии межгосударственной границы Украины и России.

Напомним, ранее Порошенко рассказал о выходе из Дебальцево: Россия ставила унизительный ультиматум.