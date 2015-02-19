Два батальона отказались войти в "Объединенный штаб": не лучшее время играть в лебедя, рака и щуку

Несколько добровольческих батальонов прокомментировали заявление нардепа от "Самопомочі" Семена Семенченко о том, что представители 17 добровольческих батальонов создали Объединенный штаб для координации действия батальонов, отказавшись принимать участие в этом штабе либо потребовав опровержения сообщения.

Так, например, в официальном заявлении добровольческого штурмового батальона "Айдар" Минобороны (в/ч ЧП В0624) на его странице в Facebook сказано, что заявление Семенченко не соответствует действительности и требует немедленного опровержения.

"К руководству добровольческого батальона "Айдар" не поступало запросов, предложений или приглашения для обсуждения необходимости или непосредственно создания любых структур, которые могут подменять или дублировать в той или иной степени работу Генерального штаба, несмотря на форму или название таких возможных инициатив или о объединений", - сказано в заявлении.

"Трактовка Семенченко оперативных совещаний руководителей подразделений добровольческих батальонов как основы для создания каких-то коалиций или блоков является полной ерундой. Такое стремление выдавать желаемое за действительное является губительной чертой для человека, который претендует на роль командира крупного военного подразделения", - считают в батальоне.

"Батальон "Айдар" является единственным добровольческим штурмовым батальоном Минобороны и подчиняется напрямую Генеральному штабу, оперативному командованию сектора и Верховному Главнокомандующему - Президенту Украины.

С первых дней своего существования мы тесно сотрудничаем с другими добровольческими батальонами, особенно в обмене разведданными и планировании операций. Мы с уважением относимся к бойцам "Донбасса", но с Семеном Семенченко (Константином Гришиным) "Айдар" не имеет ничего общего, и тем более не будет участвовать в "прожектах" этого горе-командира, трижды формировал свой батальон, и трижды его предавал", - говорится в заявлении "Айдара".

Айдаровцы посоветовали Семенченко дважды подумать, прежде чем принимать меры в реальном, а не фейсбучном, пространстве, и высказываться от имени других добровольческих батальонов.

"Есть честь офицера, уважение подчиненных и собственное достоинство. Это - ценности, а у Семенченко не только настоящих достоинств офицера, даже тегов для ФБ таких нет. Это и является причиной тех решений и высказываний, которые приведут Семена-Константина под трибунал", - отметил Сергей Мельничук, комбат "Айдар".

В добровольческом батальоне территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" тоже раскритиковали слова Семенченко, опубликовав официальное заявление комбата Вячеслава Власенко, позывной "Филин", на странице батальона в Facebook.

"Батальон "Донбасс -Украина" официально заявляет, что не поддерживает так называемый "меморандум о создании Объединенного штаба добровольческих сил Украины", - говорится в заявлении.

"В тот момент, когда наша страна подвергается смертельной опасности, самым неразумным и самым абсурдным решением было бы разделять силы командования. Вполне очевидно, что создание параллельного штаба лишь усугубит ситуацию. Нарушится координация между ВСУ и МВД, между отдельными военными подразделениями.

Мы далеко не всегда согласны и довольны действиями Генерального штаба. Но это не значит, что батальон "Донбасс-Украина" не готов выполнять приказы. Военные приказы не обсуждают. Они их выполняют. Иногда понимая, что рискуют собственной жизнью.

Заявляем решительно: батальон "Донбасс-Украина" выражает решительный протест против инициативы Семена Семенченко. Война - не самое лучшее время играть "в лебедя, рака и щуку".

Наше дело - защищать Украину от врага, а не заниматься политическими интригами. Хотим напомнить всем и каждому, что в отличие от некоторых воинов так называемой "Новороссии", мы всегда остаемся ВЕРНЫ ПРИСЯГЕ!" - подчеркнули в батальоне.

Семенченко отреагировал на заявления "Айдара" и "Донбасса", заявив у себя в Facebook, что представители "Айдара" были на первом организационном собрании у Дмитрия Яроша: "Что касается Мельничука, мне сообщил представитель ДУК ПС, что он его приглашал. Если нет - то я его приглашаю еще раз и лично. На угрозы не обращаю внимания, у нас всех есть проблемы более важные".

"Батальона "Донбасс – Украина" не существует. Это фейк производства Муженко", - добавил Семенченко.

Больше о добровольческих батальонах и ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: Facebook Семена Семенченко