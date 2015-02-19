Порошенко не хочет видеть россиян в миссии ООН на Донбассе: таких "миротворцев" уже хватает

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия как страна-агрессор не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоганнесом Ханом, сообщает УНИАН.

"Я хотел бы твердо подчеркнуть, что РФ как страна-агрессор не может и не будет участвовать в этой миротворческой операции. Мы не согласимся на такой формат миротворческой миссии, который имеет угрозу легализовать многотысячный российский военный контингент. Нам таких "миротворцев" уже хватает", - подчеркнул Президент.

Напомним, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.