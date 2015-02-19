Чубаров: оккупанты хотят уничтожить крымскотатарский Меджлис

Российские оккупационные власти в Крыму намерены подавить волю крымскотатарского народа и уничтожить Меджлис.

Такое мнение выразил председатель Меджлиса Рефат Чубаров в своем Facebook.

"Жесточайшая карательная политика, проводимая в отношении крымскотатарского народа с марта 2014 года, имеет своей конечной целью полное подавление воли и борьбы крымскотатарского народа за свои права на родной земле", – написал он.

В качестве примера он привел похищения и убийства молодых крымских татар, судебные преследования и аресты активистов, запреты на проживание в Крыму лидерам крымскотатарского народа, захват имущества Меджлиса и Фонда "Крым", вооруженные погромы и обыски в мечетях, преследования верующих мусульман и участников "полян протеста".

Среди других подобных действий он назвал давление на журналистов и угрозы закрытия единственного в мире независимого крымскотатарского телевизионного канала АТР, отказ в перерегистрации независимых крымскотатарских СМИ, сотни принудительных вызовов и "бесед", проводимых сотрудниками ФСБ с жителями Крыма, запреты на проведение мирных собраний и митингов.

Чубаров уверен, что это направлено "на утверждение в Крыму обстановки тотального страха и отчаяния, полной покорности крымского общества творимым властями беззаконию и произволу".

Еще одним примером стал арест и.о. председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза в конце января. После этого, по словам Чубарова, оккупанты приступили "к прямым действиям по разгрому Меджлиса крымскотатарского народа, деятельность которого даже в условиях бесправия и произвола, воцарившегося в Крыму, направлена на защиту прав и интересов крымскотатарского народа".

При этом оккупационные власти, добавил Чубаров, поставили перед собой задачу "переформатирования" состава Меджлиса и "смену" его руководства, исключив настоящих авторитетов крымскотатарского народа.

"Для реализации запланированной провокации оккупантами мобилизованы Ремзи Ильясов (ныне – "заместитель председателя "госсовета Крыма"), Заур Смирнов (ныне – "председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым") и Тейфук Гафаров (ныне – "заместитель Симферопольского городского головы"), а также Руслан Бальбек – "заместитель главы Республики Крым".

Он напомнил, что Ильясова, Смирнова и Гафарова ранее исключили из Меджлиса. Сейчас они, по словам Чубарова, действуют в интересах оккупантов и шантажируют членов Меджлиса и делегатов Курултая для созыва заседания и принятия выгодных РФ решений.

"В числе "решений", ожидаемых оккупантами, – "назначение" Ремзи Ильясова председателем Меджлиса крымскотатарского народа, а также принятие специального обращения к международной общественности о "признании суверенитета России над Крымом", – уверен Чубаров.

Он напомнил, что, согласно регламенту Курултая, изменять состав Меджлиса и избирать его руководство можно лишь решением Курултая, состоящего из 248 избранных в ходе прямых выборов делегатов.

Все другие варианты будут заведомо юридически ничтожными.

Напомним, ранее украинский дипломат Андрей Дещица заявил, что президент РФ Владимир Путин ведет себя как бандит, и разговаривать с ним можно будет лишь после возвращения Крыма.