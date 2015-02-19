СБУ: Боевиками на Донбассе командуют генералы из России, опубликовано видео

Боевиками ДНР и ЛНР на Донбассе открыто командуют российские генералы, в частности, заместитель командующего сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Ленцов.

Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Комментируя сюжеты с сепаратистских сайтов, на которых Ленцов рассказывает об операции в Дебальцево и захвате украинских военнослужащих, советник заявил: "В СБУ трактуют издевательства генерала российских вооруженных сил над украинскими военными как военное преступление и нарушение всех норм международного права!"

"Российский генералитет уже открыто и дерзко командует боевиками и издевается над нашими военными, цинично игнорируя и нарушая договоренности, используя перемирие для продолжения боевых действий и захвата украинских военнослужащих. Российская сторона никаких аргументированных объяснений не дает и никогда не даст – Россия же, по утверждениям московитов, не воюет в Украине", - говорится в комментарии.

Как сообщал "Главред", ранее Ленцов был замечен под Дебальцево в окружении боевиков ЛНР.

Также сообщалось, что в районе Попасной боевиками командует начальник штаба Южного военного округа РФ генерал-майор Сергей Кузовлев.