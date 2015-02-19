Боевики заняли четыре города южнее Дебальцево - Генштаб

После отвода украинских войск из Дебальцево боевики заняли города Чернухино, Миус, Редкодуб и Никишино, которые находятся южнее этого города.

Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

"Силы АТО полностью покинули Дебальцево. Задача перед Вооруженными силами по организованному перемещению на определенные рубежи выполнена. Чернухино, Никишино, Редкодуб, Миус – это населенные пункты, граничащие с Дебальцево. Все эти населенные пункты заняты сепаратистами", - сказал агентству и.о. спикера Генштаба Владислав Селезнев.

Напомним, сегодня пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что вывод украинских войск из Дебальцево завершен.