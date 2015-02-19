Боевики не допустят ООН на Донбасс и будут стрелять в миротворцев - военный эксперт

Боевики ДНР и ЛНР, скорее всего, не согласятся на введение миротворческой миссии на Донбасс, а если ее попытаются ввести, боевики будут обстреливать миротворцев.

Об этом заявил военный эксперт Константин Машовец, передает УНН.

"Главной целью проведения любой миротворческой операции под эгидой ООН является разграничение сторон. Стороны конфликта будут разведены. Отведены будут и украинские войска, и войска террористов. Посередине между ними станут миротворцы ОНН и установят зоны безопасности. Миротворцы будут находиться в зоне безопасности и контролировать ее. Таким образом, огонь прекратится, а оккупированные ныне территории будут заморожены. Это должно быть четко задекларировано. Ведь ООН сначала должна получить мандат, затем создать миротворческий контингент из Вооруженных сил других стран. Этот контингент будет в таком количестве, которое было бы достаточным для организации зоны разграничения по всей территории конфликта", - пояснил эксперт.

В то же время он добавил, что необходимым условием миротворческой операции является согласие всех сторон конфликта на ее проведение.

"Проведение подобной операции с созданием зоны разграничения возможно лишь в том случае, если обе стороны конфликта согласятся на ее проведение. Если одна из сторон не согласна, то присутствие миссии ООН будет невозможным", - убежден Машовец.

Эксперт также добавил, что один из главарей боевиков Денис Пушилин заявил, что ДНР "категорически не согласна на миротворческую операцию. Если одна из сторон не согласна, то она не допустит введения миротворцев. Вот именно они могут и их обстреливать".

По словам Машовца, если террористов не устраивают предложенные в Минске линии разграничения, они продолжат наступать на украинские позиции, чтобы захватить территории.

"Если террористы не согласны, они будут воевать. Можно прогнозировать дальнейшую эскалацию и активизацию боевых действий. Террористы наращивают силы. Если они хотят достичь той линии, на которую они будут согласны, значит, будут пытаться наступать", - сказал он.

В то же время, эксперт добавил, что, если исходит из заявлений Захарченко, "следующим будет Мариуполь, затем удар на город Харьков. Главное, что дальше они будут воевать".

Напомним, сегодня украинские войска были полностью выведены из Дебальцево.