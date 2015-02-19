Суд по делу Ефремова продолжится 23 февраля

В судебном заседании по делу бывшего лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова объявлен перерыв до понедельника, 23 февраля.

Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение судья приняла, удовлетворив ходатайство адвокатов Ефремова.

Как сообщил судебный распорядитель, заседание ориентировочно продолжится в 9:30 понедельника, 23 февраля.

Тем временем, защитник Ефремова объяснил, что его ходатайство было связано необходимостью изучить материалы дела.

Также адвокат подчеркнул, что, несмотря на требования Уголовного процессуального кодекса о принятии решения о меры пресечения в течение 72 часов, завтра Ефремов и его защитник могут вообще не попасть в помещение суда, расположенного на Крещатике.

Юрист отметил, что это связано с завтрашними событиями на Майдане Независимости, когда состоятся мероприятия в память о годовщине массового расстрела протестующих.

Напомним, заседания по новым обвинениям Александру Ефремову проходит в закрытом режиме.