"Нормандская четверка" обсудила возможность ввода миротворцев на Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель, Президент РФ Владимир Путин и Президент Франции Франсуа Олланд не исключили возможность введения миротворцев на Донбасс.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый в эфире "5 канала", передает "РБК-Украина".

"Такие решения не принимаются без консультаций и на уровне всех силовых структур, и структур на международном уровне... И в Минске этот вопрос поднимался. Более того, я скажу, что и Президент Франции, и канцлер Германии, и Президент России, в принципе, не исключали такой возможности и даже говорили о дальнейших шагах. Это, я считаю, правильная линия, которая сейчас не отвергнута", - отметил он.

"Он (Путин – прим. ред.) не отрицал такое развитие событий ", - добавил он.

Чалый отметил, что Украина, все-таки рассчитывает привлечь страны Европейского Союза для введения миротворцев в зону проведения АТО.

"Это миссия по поддержанию мира... Но это будут люди с оружием в отличие от ОБСЕ", - заявил он.

По его словам, миссия будет мониторить нарушения в ходе проведения АТО на Донбассе.

Напомним, ранее СНБО одобрил обращение Украины к ООН и Евросоюзу о введении миротворцев на территорию страны.