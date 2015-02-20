Орудующими на Майдане снайперами-иностранцами руководил помощник Путина - СБУ

Председатель CБУ Валентин Наливайченко заявил, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков руководил снайперскими группами иностранцев на киевском Майдане Независимости в феврале прошлого года.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", пишет Еспресо.TV.

В то же время чиновник уточнил, что указанную выше информацию на допросах рассказали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа".

"Они дали конкретные свидетельства о местонахождении иностранных снайперских групп, которые целились и в митингующих..., и в сотрудников Министерства внутренних дел", - отметил Наливайченко.

Также глава СБУ подчеркнул, что у правоохранителей есть документальное подтверждение их противоправной деятельности на территории нашей страны.

"В рамках этого производства есть должности, фамилии, копии паспортов, даты их въезда-выезда, какой связью они пользовались, в каких помещениях находились, как советник президента Путина Сурков ими руководил в Киеве...", - сказал он.

При этом чиновник заявил, что три группы сотрудников Федеральной службы безопасности России приезжали в Киев в декабре 2013 - феврале 2014 года и осуществляли организацию и планирование разгона активистов Евромайдана.

Кроме того, по его словам, много милиционеров и работников СБУ оказались предателями и сотрудниками иностранных спецслужб. В частности, бывший руководитель Службы безопасности в Крыму Петр Зима работал на ФСБ и помогал РФ совершать аннексию полуострова.

"Всего в настоящее время в государственной измене подозреваются около 100 бывших сотрудников СБУ, десять из которых - арестованы", - цитирует издание слова Наливайченко.

Напомним, ранее сообщалось, что пропавшими без вести спустя год после кровавых событий на Майдане числятся 55 активистов.