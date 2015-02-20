Россия решила срочно "помочь" Донбассу: в Украину вторгся очередной "гумконвой"

В пятницу, 20 февраля, на территорию Украины вторгся очередной "гуманитарный конвой" России в составе двух колонн грузовиков, которые начали движение в сторону захваченных Донецка и Луганска.

Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов, пишет РИА Новости.

В то же время российский чиновник заявил, что грузы якобы были оформлены на таможне.

"Таможенное оформление колонн МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса завершилось на двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в Ростовской области", - сказал он.

По словам Воронова, в Донецк едет 15 автомобилей, которые везут свыше 100 тонн грузов, такое же количество "гуманитарной помощи" будет доставлено и в Луганск.

"Эта помощь предназначена для наиболее пострадавших городов, где складывается сложная гуманитарная ситуация. В их числе Дебальцево и другие населенные пункты", - добавил чиновник.

"… МЧС России по поручению премьер-министра РФ в экстренном порядке сформировало дополнительную колонну гуманитарной помощи", - уточнил Воронов, заявив, что среди грузов якобы "в основном продукты питания, в том числе детское".

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что Россия под видом "гуманитарных конвоев" продолжает поставлять боевикам Донбасса оружие.

Фото: twitter.com