Волонтер об уходе из Дебальцево: бойцы зубами цеплялись за БТРы чтобы ехать, а не идти

Координатор благотворительного фонда "Вернись живым" Ольга Кобылинская заявляет, что техника украинских войск не была подготовлена для ухода из Дебальцево.

Об этом она сказала на брифинге, сообщает УНИАН.

По словам волонтера, отход украинских войск из Дебальцево готовился за двое суток до вывода. "За двое суток, по нашему любительскому мнению, можно было подготовить относительно организованный вывод. Но этого не произошло. На самом деле, все это выглядело больше как выскакивание, а не вывод", - сказала Кобылинская.

Она предположила, что это произошло не из-за плохой подготовки вывода в Киеве, а из-за плохой подготовки среднего звена офицеров, которые "во многих случаях не были даже на месте, которые руководили обороной Дебальцево из штабов, не знали возможностей своих подразделений, не знали, насколько они укомплектованы, и реального положения, собственно, в Дебальцево".

По словам Кобылинской, для вывода войск не была подготовлена техника, для бойцов не хватало транспорта. "Бойцы просто зубами цеплялись за БТРы, только бы ехать, а не идти. По 20 человек на одном БТРе было", - сказала волонтер.

В то ж время в Минобороны утверждают, что в Дебальцево не осталось боеспособной украинской военной техники, о чем заявил и.о. руководителя пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"В течение последних нескольких недель на Дебальцевском плацдарме велись ожесточенные бои. Довольно много образцов боевой техники, которая была у защитников Дебальцевского плацдарма, в результате обстрела были повреждены или уничтожены", - рассказал пресс-офицер.

"Мероприятия по выходу из Дебальцевского плацдарма проводились в плановом порядке. Поэтому вся техника, которая могла передвигаться, была выведена и сейчас восстанавливается, а та техника, которая не могла передвигаться, была уничтожена и теперь для дальнейшего использования непригодна", - подчеркнул Селезнев.

Больше об уходе с Дебальцевского плацдарма и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".