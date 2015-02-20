"Перемирие" от боевиков и военных России: более 300 раз обстреляли силовиков

В зоне конфликта на Донбассе с начала объявленного режима прекращения огня боевики и военные России 302 раза обстреляли позиции украинских силовиков.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, пишет Укринформ.

"С начала вступления в силу минских соглашений террористами и российскими военными было совершено 302 обстрела позиций сил АТО, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне спецоперации на востоке Украины террористы 49 раз нарушили объявленный режим прекращения огня.

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