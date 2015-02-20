В Дебальцево украинский батальон еще удерживает позиции - волонтер

После ухода сил АТО с Дебальцевского плацдарма выяснилось, что один украинский батальон все еще удерживает свои позиции в Дебальцево, а в захваченной боевиками и российскими военными Горловке находится более 30 пленных.

Об этом на брифинге заявила координатор благотворительного фонда "Вернись живым" Ольга Кобылинская, сообщает УНИАН.

"По нашей информации, один из батальонов, который находится с другой стороны Дебальцево, еще сейчас удерживает свои позиции", - сказала она.

По словам Кобылинской, украинский батальон обменял своего пленного на пленных террористов.

"По его информации, сейчас в Горловке находится очень много пленных из Дебальцево, еще несколько недельной давности. По его подсчетам, это десятки, около трех десятков человек, тех, кого он видел. Это подвалы, это больница горловская", - сказала волонтер и отметила, что это количество пленных должно было увеличиться в последние дни боев.

Она отметила, что отношение к пленным в Горловке нечеловеческое. В частности, пленный, которого удалось обменять, был с простреленной коленной чашечкой, ему жгли волосы, издевались. "А он в плену провел всего два дня. Так можете представить, что происходит с людьми, которые там сидят неделями", - отметила Кобылинская.

Напомним, что под Дебальцево, по данным украинского Генштаба, попали в плен 110 украинских силовиков, но это число уточняется.

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