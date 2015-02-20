СМИ о прошлом Захарченко: "фюрер сепаратистов" ДНР торговал курятиной и водкой

Журналисты решили выяснить, откуда взялся нынешний главарь ДНР Александр Захарченко, который пришел на смену одиозному российскому диверсанту Игорю Гиркину.

Об этом говорится в статье Татьяны Заровной для "Обозревателя".

"Александр Захарченко – сегодня без 5 минут звезда международной политики, а год назад – милиционер-недоучка, техник-электромеханик 6 разряда, торгующий бройлером. Он визирует соглашения мировых лидеров, а потом хвалится тем, как их нарушает – обстреливает Мариуполь, захватывает Дебальцево, грозится дойти до Киева и Львова", - говорится в статье.

При этом главарь боевиков, по закону и логике, должен сидеть на скамье подсудимых, но он оказывается за столами переговоров и влияет на судьбу Украины.

Журналист заинтересовалась, как неизвестный персонаж, "который, по словам друзей, еще в июне жаловался, что его втянули в это "ДНР", и думал, как бы слинять, приговаривая: "Пристрелят меня, на***", оказался лидером террористической группировки.

Мелкий коммерсант превратился в "премьера" непризнанной "республики", который, вопреки надеждам донетчан на "своего парня и сына шахтера", который заморозит конфликт, превратился в Герострата, ровняющего с землей донбасские города.

Бывшие сослуживцы Захарченко удивляются его появлению в активной политической жизни.

"О "ДНРовце № 1" 15-летней давности земляки говорят как о парне, который ничем не выделялся – ну любил выпить, был нечист на руку… Так, во всяком случае уверяет бывший сослуживец по водочной компании "Олимп", где Захарченко недолго проработал в должности супервайзера и якобы украл небольшую сумму.

"Но когда служба безопасности "Олимпа" взяла Захара в разработку, сам приехал в главный офис на пр. Мира и вернул деньги в кассу", - утверждает источник.

До прошлой зимы работал Захарченко и сторожем, и менеджером. Как заявляли ДНРовцы – руководил шахтой-"копанкой". Между прочим, весь нелегальный угольный бизнес в Донецкой области крышевал лично сын Виктора Януковича Александр – Саша-Стоматолог. Может, в "копанке" Захарченко и научился "руководить большими коллективами" (такая строка присутствует в его официальной биографии)?", - отметила журналистка.

При этом она признает, что ей не удалось найти коллег Захарченко по угольному бизнесу. В то же время, донецкие бизнесмены, торгующие мясом, хорошо помнят нынешнего главаря террористов.

"В этой среде лидера "ДНР" называют фамильярно – "Саша-Гавриловские курчата", - говорится в статье.

"Увидел демотиватор с курицей – долго ржал. Дело в том, что Захарченко, сколько его помню, торговал курами – оптом и в розницу. У него был склад где-то на Азотном (микрорайон Донецка), были торговые точки. Долгое время проработал в филиале киевского предприятия "Гаврилівські курчата". Оттуда и прозвище. Болтун редкостный: "Спас кучу жизней, разбил три феррари, побил всех ментов в клубе" – его рядовые басни. Может рассказывать сказки о военном прошлом в Афгане, показывая шрам на руке. А на самом деле побывал в аварии", - рассказал журналистке один из донецких предпринимателей.

Вероятно, если бы не знакомство с харьковским "Оплотом", Захарченко так бы и продолжал торговать курами, но в декабре 2013 года он оказался в числе титушек, которых Партия регионов использовала как боевое крыло антимайдана.

Недавно главарь и один из создателей банды "Оплот", Евгений Жилин рассказал одному из каналов "Новороссии": "Мы оказались так популярны, что все силы, какие хотели драться с бендеровцами, стали приезжать в Харьков. Я с каждым беседовал, выбирал, и был выбран Саша с Донецка, который хотел возглавить там "Оплот". Наш человек поехал в Донецк на митинг, мы его вывели, дали ему майку, дали флаг и сказали: вот вам, вокруг него объединяйтесь. Он смог организовать людей на территории Донецка, решить вопрос с питанием. А я занимался финансированием и вооружением этого подразделения".

Бизнесмены, которые познакомились с Захарченко в период Майдана, уже отзываются о нем, как о человеке не бедном. Называют его "мутилой". Уверяют, что в марте будущий "народный премьер" заработал свой первый миллион.

"У Захара есть "конверт" (конвертационный центр), через который проходили деньги возглавляемого им на донецком уровне "Оплота". В "Оплот" Захарченко втянул Жилин, так как и у Жилина был конвертационный центр в Харькове. Захарченко торговал за наличку, а Жилин ему отдавал безнал. В середине весны Захарченко имел оборот курицы в 20 млн гривен, и на эту сумму "налил" для Жилина. Оптовые торговцы товарами массовой необходимости продают наличку "конвертам", а те, в свою очередь, перечисляют деньги производителю за новую курицу. Захарченко за процент подтянул в эту тему всех знакомых курятников-оптовиков", - сказал донецкий предприниматель.

В марте Захарченко впервые попал в объектив журналистов, и его дебют состоялся в неожиданном образе "фашиста". Наверное, владельцы "Оплота" тогда еще не определились со стратегией в Донецке, потому что на видео сайта "Новости Донбасса" 17.03.2014 Захарченко не захватывает государственное здание, а наоборот. Он стоит за спиной будущего полисмена "ДНР" Игоря Мельникова возле Донецкой облгосадминистрации, которую пришли захватывать возбужденные рашистскими лозунгами бабушки и уговаривает их отказаться от этого замысла.

Проходит месяц зловещей "русской весны", и Захарченко выступает в противоположной роли: вместе с группой из двух десятков молодчиков оккупирует здание Донецкого горсовета. Но стоит вслушаться в высказывания городского головы Александра Лукьянченко и становится понятно: Захарченко не захватывает, а фактически имитирует "захват" здания по договору с мэром.

Шайка гопников в масках, с разнообразным оружием и в нарукавных повязках "Оплот", не торопясь, вальяжно занимает Донецкий горсовет. Тем временем, апрельский Лукьянченко говорит о стратегическом партнере Донбасса – России – так, как будто Донбасс уже отдельная страна. А "оплотовцы" с Захарченко во главе у кабинетов сотрудников, по его словам, – не бандиты, а обычные митингующие...

Захватив мэрию, Александр Захарченко делает первое в своей жизни официальное заявление: "Мы зашли сюда с требованием местного референдума. Просим исполком помочь в подготовке. Хотим выдвинуть свои требования Верховной Раде по принятию законопроекта Александра Бобкова (о местном референдуме). Он внесён, и его отказались принимать на фракции ПР".

Тем самым – обнажает имя одного из своих хозяев. Говорят, что именно народный депутат от Парии регионов Бобков является создателем харьковского "Оплота" и главным куратором этой банды. Это его штаб в центре Донецка с началом "русской весны" радушно распахнул двери для двух сотен боевиков "Оплота".

Уже 28 апреля управляемый Захарченко "Оплот" захватывает телецентр по адресу Куйбышева, 61 в Донецке. У здания телецентра несколько сотен радостных люмпенов скандируют: "Россия!", "Референдум!", "Славянск - город-герой", "Донецку Киев не указ". На здании государственной телекомпании вывешивают флаг "Донецкой народной республики". Областную телерадиокомпанию в Донецке переименовывают в "Оплот ТВ". У входа в телецентр уже можно видеть "протестующих" с автоматами Калашникова. А местная власть продолжает называть их "активистами"...

Став "комендантом телевышки", Захарченко отрезает донетчан от украинских каналов. "Это группа "Оплот", и они сегодня помогают обеспечивать безопасность, - продолжает настаивать губернатор Донетчины (ныне народный депутат Украины) Сергей Тарута.

Одновременно "оплотовцы" берут под охрану обширные владения миллиардера Рината Ахметова в Ботаническом саду, но не защищают от погромов имущество самого Таруты, который продолжает оставаться в Донецке "наместником хунты".

И вот 8 августа - звездный час для Захарченко: московский гастролер Александр Бородай уходит в отставку, а его место неожиданно занимает командир "Оплота". Чем снова удивляет коллег – теперь уже из числа боевиков.

Первое, что сделал Захарченко – раскритиковал попавшего в немилость Кремля бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина. Его Москва отозвала из боевой командировки еще в конце июля. Командир "Оплота" заявил, что Гиркин хотел взрывать донецкие 9-этажки, чтобы легче было обороняться. Икона сепаратистов даже обиделась. Видно, никак не ожидал от Захарченко такого коварства. При нем в Донецке "оплотовец" был исполнительным, как сказал "Стрелок" - тише воды, ниже травы. А тут конфуз: "немой заговорил" и сразу назвал "икону" - террористом", - говорится в расследовании.