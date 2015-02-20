СМИ о прошлом Захарченко: "фюрер сепаратистов" ДНР торговал курятиной и водкой

Журналисты выяснили множество интересных фактов из прошлого Александра Захарченко.
Журналисты решили выяснить, откуда взялся нынешний главарь ДНР Александр Захарченко, который пришел на смену одиозному российскому диверсанту Игорю Гиркину.
Об этом говорится в статье Татьяны Заровной для "Обозревателя".
"Александр Захарченко – сегодня без 5 минут звезда международной политики, а год назад – милиционер-недоучка, техник-электромеханик 6 разряда, торгующий бройлером. Он визирует соглашения мировых лидеров, а потом хвалится тем, как их нарушает – обстреливает Мариуполь, захватывает Дебальцево, грозится дойти до Киева и Львова", - говорится в статье.
При этом главарь боевиков, по закону и логике, должен сидеть на скамье подсудимых, но он оказывается за столами переговоров и влияет на судьбу Украины.
Журналист заинтересовалась, как неизвестный персонаж, "который, по словам друзей, еще в июне жаловался, что его втянули в это "ДНР", и думал, как бы слинять, приговаривая: "Пристрелят меня, на***", оказался лидером террористической группировки.
Мелкий коммерсант превратился в "премьера" непризнанной "республики", который, вопреки надеждам донетчан на "своего парня и сына шахтера", который заморозит конфликт, превратился в Герострата, ровняющего с землей донбасские города.
Бывшие сослуживцы Захарченко удивляются его появлению в активной политической жизни.
"О "ДНРовце № 1" 15-летней давности земляки говорят как о парне, который ничем не выделялся – ну любил выпить, был нечист на руку… Так, во всяком случае уверяет бывший сослуживец по водочной компании "Олимп", где Захарченко недолго проработал в должности супервайзера и якобы украл небольшую сумму.
"Но когда служба безопасности "Олимпа" взяла Захара в разработку, сам приехал в главный офис на пр. Мира и вернул деньги в кассу", - утверждает источник.
До прошлой зимы работал Захарченко и сторожем, и менеджером. Как заявляли ДНРовцы – руководил шахтой-"копанкой". Между прочим, весь нелегальный угольный бизнес в Донецкой области крышевал лично сын Виктора Януковича Александр – Саша-Стоматолог. Может, в "копанке" Захарченко и научился "руководить большими коллективами" (такая строка присутствует в его официальной биографии)?", - отметила журналистка.
При этом она признает, что ей не удалось найти коллег Захарченко по угольному бизнесу. В то же время, донецкие бизнесмены, торгующие мясом, хорошо помнят нынешнего главаря террористов.
"В этой среде лидера "ДНР" называют фамильярно – "Саша-Гавриловские курчата", - говорится в статье.
"Увидел демотиватор с курицей – долго ржал. Дело в том, что Захарченко, сколько его помню, торговал курами – оптом и в розницу. У него был склад где-то на Азотном (микрорайон Донецка), были торговые точки. Долгое время проработал в филиале киевского предприятия "Гаврилівські курчата". Оттуда и прозвище. Болтун редкостный: "Спас кучу жизней, разбил три феррари, побил всех ментов в клубе" – его рядовые басни. Может рассказывать сказки о военном прошлом в Афгане, показывая шрам на руке. А на самом деле побывал в аварии", - рассказал журналистке один из донецких предпринимателей.
Вероятно, если бы не знакомство с харьковским "Оплотом", Захарченко так бы и продолжал торговать курами, но в декабре 2013 года он оказался в числе титушек, которых Партия регионов использовала как боевое крыло антимайдана.
Недавно главарь и один из создателей банды "Оплот", Евгений Жилин рассказал одному из каналов "Новороссии": "Мы оказались так популярны, что все силы, какие хотели драться с бендеровцами, стали приезжать в Харьков. Я с каждым беседовал, выбирал, и был выбран Саша с Донецка, который хотел возглавить там "Оплот". Наш человек поехал в Донецк на митинг, мы его вывели, дали ему майку, дали флаг и сказали: вот вам, вокруг него объединяйтесь. Он смог организовать людей на территории Донецка, решить вопрос с питанием. А я занимался финансированием и вооружением этого подразделения".
Бизнесмены, которые познакомились с Захарченко в период Майдана, уже отзываются о нем, как о человеке не бедном. Называют его "мутилой". Уверяют, что в марте будущий "народный премьер" заработал свой первый миллион.
"У Захара есть "конверт" (конвертационный центр), через который проходили деньги возглавляемого им на донецком уровне "Оплота". В "Оплот" Захарченко втянул Жилин, так как и у Жилина был конвертационный центр в Харькове. Захарченко торговал за наличку, а Жилин ему отдавал безнал. В середине весны Захарченко имел оборот курицы в 20 млн гривен, и на эту сумму "налил" для Жилина. Оптовые торговцы товарами массовой необходимости продают наличку "конвертам", а те, в свою очередь, перечисляют деньги производителю за новую курицу. Захарченко за процент подтянул в эту тему всех знакомых курятников-оптовиков", - сказал донецкий предприниматель.
В марте Захарченко впервые попал в объектив журналистов, и его дебют состоялся в неожиданном образе "фашиста". Наверное, владельцы "Оплота" тогда еще не определились со стратегией в Донецке, потому что на видео сайта "Новости Донбасса" 17.03.2014 Захарченко не захватывает государственное здание, а наоборот. Он стоит за спиной будущего полисмена "ДНР" Игоря Мельникова возле Донецкой облгосадминистрации, которую пришли захватывать возбужденные рашистскими лозунгами бабушки и уговаривает их отказаться от этого замысла.
Проходит месяц зловещей "русской весны", и Захарченко выступает в противоположной роли: вместе с группой из двух десятков молодчиков оккупирует здание Донецкого горсовета. Но стоит вслушаться в высказывания городского головы Александра Лукьянченко и становится понятно: Захарченко не захватывает, а фактически имитирует "захват" здания по договору с мэром.
Шайка гопников в масках, с разнообразным оружием и в нарукавных повязках "Оплот", не торопясь, вальяжно занимает Донецкий горсовет. Тем временем, апрельский Лукьянченко говорит о стратегическом партнере Донбасса – России – так, как будто Донбасс уже отдельная страна. А "оплотовцы" с Захарченко во главе у кабинетов сотрудников, по его словам, – не бандиты, а обычные митингующие...
Захватив мэрию, Александр Захарченко делает первое в своей жизни официальное заявление: "Мы зашли сюда с требованием местного референдума. Просим исполком помочь в подготовке. Хотим выдвинуть свои требования Верховной Раде по принятию законопроекта Александра Бобкова (о местном референдуме). Он внесён, и его отказались принимать на фракции ПР".
Тем самым – обнажает имя одного из своих хозяев. Говорят, что именно народный депутат от Парии регионов Бобков является создателем харьковского "Оплота" и главным куратором этой банды. Это его штаб в центре Донецка с началом "русской весны" радушно распахнул двери для двух сотен боевиков "Оплота".
Уже 28 апреля управляемый Захарченко "Оплот" захватывает телецентр по адресу Куйбышева, 61 в Донецке. У здания телецентра несколько сотен радостных люмпенов скандируют: "Россия!", "Референдум!", "Славянск - город-герой", "Донецку Киев не указ". На здании государственной телекомпании вывешивают флаг "Донецкой народной республики". Областную телерадиокомпанию в Донецке переименовывают в "Оплот ТВ". У входа в телецентр уже можно видеть "протестующих" с автоматами Калашникова. А местная власть продолжает называть их "активистами"...
Став "комендантом телевышки", Захарченко отрезает донетчан от украинских каналов. "Это группа "Оплот", и они сегодня помогают обеспечивать безопасность, - продолжает настаивать губернатор Донетчины (ныне народный депутат Украины) Сергей Тарута.
Одновременно "оплотовцы" берут под охрану обширные владения миллиардера Рината Ахметова в Ботаническом саду, но не защищают от погромов имущество самого Таруты, который продолжает оставаться в Донецке "наместником хунты".
И вот 8 августа - звездный час для Захарченко: московский гастролер Александр Бородай уходит в отставку, а его место неожиданно занимает командир "Оплота". Чем снова удивляет коллег – теперь уже из числа боевиков.
Первое, что сделал Захарченко – раскритиковал попавшего в немилость Кремля бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина. Его Москва отозвала из боевой командировки еще в конце июля. Командир "Оплота" заявил, что Гиркин хотел взрывать донецкие 9-этажки, чтобы легче было обороняться. Икона сепаратистов даже обиделась. Видно, никак не ожидал от Захарченко такого коварства. При нем в Донецке "оплотовец" был исполнительным, как сказал "Стрелок" - тише воды, ниже травы. А тут конфуз: "немой заговорил" и сразу назвал "икону" - террористом", - говорится в расследовании.