Порошенко призвал Запад усилить оборону Украины и ввести новые санкции против России

США и ЕС должны ввести дальнейшие санкции против России и принять меры для усиления обороноспособности Украины.

Такое мнение высказал Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Политики обсудили ситуацию, которая сложилась из-за многочисленных нарушений боевиками на Донбассе режима прекращения огня вопреки Минским договоренностям.

Собеседники также отметили необходимость скоординировать позицию и дальнейшие действия США, ЕС и Украины.

При этом Петр Порошенко настоял, что в случае, если ситуация не улучшится, США и ЕС должны ввести дальнейшие санкции против России и принять меры для усиления обороноспособности Украины.

Также Президент Украины и вице-президент США обсудили вопросы подготовки и координации возможного размещения миротворческой миссии на Донбассе.

Порошенко также подчеркнул, что все военнопленные и незаконно задержанные граждане Украины должны быть освобождены согласно договоренностям.

Напомним, Порошенко указом ввел в действие решение СНБО от 25 января "О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией".