Суд арестовал Чечетова: может выйти на свободу под залог

Печерский районный суд Киева решил арестовать бывшего народного депутата от Партии регионов Михаила Чечетова.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что он должен оставаться под стражей до 14 апреля или выплатить залог в размере 4,99 млн гривен.

Напомним, 20 февраля Генпрокуратура сообщила Михаилу Чечетову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В частности, ведомство расследует уголовные производства, открытые по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде за "диктаторские законопроекты", направленные на препятствование проведению мирных акций протеста.