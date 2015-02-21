Обмен пленными на Луганщине: 139 украинских бойцов на свободе

В Луганской области прошел обмен пленными. На свободе - 140 наших героев.

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

"Как доложили мне в СБУ, начался процесс освобождения наших воинов. В ближайшее время на свободе будет 140 наших героев", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Среди них наши ребят, захваченные в плен под Дебальцево, а также киборги из Донецкого аэропорта. Об этом президенту доложил руководитель Антитеррористического центра Василий Грицак", - написал Цеголко.

Позже Цеголко написал, что "освободили 139 украинских воинов. Как доложил президенту руководитель АТЦ 140-й будет на свободе через несколько дней".

Эту же информацию подтверждают и журналисты с места событий.

"Под Луганском прошел обмен пленными. 52 боевика ДНР и ЛНР обменяли на 140 украинских бойцов", - сообщает Инна Вареница, пишет Громадське ТБ.

По ее данным, сепаратистам отдали 36 боевиков ДНР и 16 ЛНР, а украинской стороне передали 103 военнослужащего, вывезенного с территории самопровозглашенной ЛНР и 37 бойцов, вывезенных с территории самопровозглашенной ДНР.

Среди освобожденных силовиков более 100 украинских бойцов, которые были взяты в плен в Дебальцево и еще 5 "киборгов".

Напомним, ранее глава Минобороны Степан Полторак отметил, что в Дебальцево в плену боевиков остаются 112 украинских военнослужащих, переговоры об их освобождении уже ведутся.

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