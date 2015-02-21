Пентагон заметил всплеск российской авиации в небе над Украиной

Специалисты Пентагона заметили всплеск российской воздушной активности над территорией Украины.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Стив Уоррен, пишет Голос Америки.

"Мы наблюдаем продолжение российского вмешательства на территорию Украины, и мы зафиксировали всплеск российской воздушной активности вдоль всего региона", - отметил он.

По словам Уоррена, специалисты Пентагона владеют информацией, что несмотря на подписание Минских договоренностей, поставки российского оборудования в Украину не замедляются. Он также добавил, что российские действия направлены на дестабилизацию Украины.

Министерство обороны США призывает Россию уважать обязательства, предусмотренные в Минских соглашениях.

Напомним, в штабе сектора "М" антитеррористической операции на Донбассе подтвердили пролет четырех военных самолетов России близ Мариуполя.