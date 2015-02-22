Депутат рассказал, кого из окружения Януковича могут посадить следующим

Генеральная прокуратура Украины может объявить о подозрении нынешнему лидеру фракции "Оппозиционный блок" Юрию Бойко, сообщил народный депутат Украины Остап Семерак.

Об этом он написал в Facebook.

"По моей информации, следующим, кому Генпрокуратура выдвинет подозрение, станет Юрий Бойко. Уже на следующей неделе человек, который причастен к закупке "вышек", названных его именем, может изменить теплую кровать на тюремные нары. Я понимаю, что нужно согласие парламента для лишения этого господина депутатского иммунитета, и поверьте, будет сделано все возможное, чтобы голосов для этого в Раде не хватило. Так же тщательно и настойчиво сейчас ведется работа в прокуратуре, чтобы дело не получило огласки и снова застряло в ящиках клерков на Резницкой", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал Чечетова: может выйти на свободу под залог.