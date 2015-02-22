Боевики обстреляли захваченные территории, а в ОБСЕ пожаловались на силы АТО

В воскресенье, 22 февраля, в зоне АТО на Донбассе боевики обстреляли захваченные ими территории, чтобы обвинить в атаках украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что одну из атак бандиты осуществили около 19:00 из населенного пункта Водяное (находится в буферной зоне).

Предположительно, они стреляли из артиллерии или танка.

"По данным разведки стрельба велась в район населенных пунктов Ленинское и Дзержинское. В это время в районе стрельбы было зафиксировано шесть беспилотных летательных аппаратов противника", - добавили силовики.

Позже, около 19:15, террористы открыли артиллерийский огонь из населенного пункта Пищевик (находится в буферной зоне) в направлении села Широкино.

Также наемники из танков стреляли по захваченному ими населенному пункту Заиченко. После этого они заявили представителям ОБСЕ, что по ним открыли огонь украинские танкисты.

"Своими действиями боевики пытаются обвинить украинскую сторону в нарушении минских договоренностей и эскалации конфликта", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 февраля в течение дня в зоне конфликта бандиты 14 раз обстреляли позиции силовиков из артиллерии и минометов, а также пять раз из стрелкового оружия и гранатометов.