В Украине создают добровольческий танковый батальон - Бирюков

Советник президента и главы Минобороны Юрий Бирюков сообщил о формировании добровольческого танкового батальона.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы думали, что у нас добровольцы только Донбасс-Азов-ДУК? Как же. У нас еще формируется добровольческий танковый батальон. Название еще не придумали", - сообщил он в соцсети.

Напомним, ранее комбат "Донбасса", народный депутат Семен Семенченко сообщил, что представители 17 добровольческих батальонов создали Объединенный штаб.