В Украине создают добровольческий танковый батальон - Бирюков

Название еще не придумали, говорит советник.
Советник президента и главы Минобороны Юрий Бирюков сообщил о формировании добровольческого танкового батальона.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вы думали, что у нас добровольцы только Донбасс-Азов-ДУК? Как же. У нас еще формируется добровольческий танковый батальон. Название еще не придумали", - сообщил он в соцсети.
Допис by Юрий Бирюков.
Напомним, ранее комбат "Донбасса", народный депутат Семен Семенченко сообщил, что представители 17 добровольческих батальонов создали Объединенный штаб.