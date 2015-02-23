Американский сенатор раскритиковал Белый дом из-за Украины: мне стыдно за свою страну

В США известный сенатор Джон МакКейн выступил с резкой критикой в адрес администрации Барака Обамы за нерешительность в поддержке Украины в противостоянии с боевиками, которых активно спонсирует Россия.

С соответствующим заявлением он выступил в программе Face the Nation ("Лицом к народу") на телеканале CBS, сообщает ТСН.

Тональность заявления МакКейна даже удивила ведущего, который, по его словам, никогда не слышал "подобных слов" от сенатора.

"Мне стыдно за свою страну, мне стыдно за своего президента, мне стыдно за самого себя, поскольку я не смог сделать больше, чтобы помочь этим людям", - сказал политик об Украине.

По его словам, такие сильные европейские страны как Франция и Германия не смогли остановить российского президента Владимира Путина.

"Я считаю, что немецкий канцлер [Ангела Меркель] и президент Франции [Франсуа Олланд] легитимизовали первое за 70 лет расчленение страны в Европе. Это позор. Владимир Путин не поплатился за это", - сказал сенатор от Аризоны.

Он также выступил за поставку США вооружения Украине для помощи в борьбе с российскими боевиками и сепаратистами.

По словам сенатора, украинцы "не просят ввести американские войска в страну, а лишь оружие, чтобы противостоять российскому натиску".

"Владимир Путин хочет, чтобы Украина не была частью Европы и преуспевает в этом. Это действительно темная глава в истории нашего альянса", - отметил МакКейн.

Столь резкие слова политика вызвали удивление ведущего популярной в США программы Face the Nation, известного журналиста Боба Шиффера. "Сенатор, я знаю вас очень, очень долго, интервьюировал вас много, много раз, но никогда не слышал от вас, что вам стыдно за свою страну, о чем вы только что сказали", - сказал он.

В этой связи МакКейн лишь отметил: "Мне стыдно и за себя".

Напомним, ранее государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что решение о том, предоставлять Украине оружие или нет, президент США Барак Обама примет уже в ближайшие дни,

видео: Chuck Ross