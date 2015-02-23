Боевики продолжают обстрелы и пытаются завязать ближний бой в районе Авдеевки

В полосе Красногоровка – Авдеевка Донецкой области боевики продолжают обстрелы и пытаются завязать ближний бой.

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Кроме того, продолжаются обстрелы и попытки завязать ближний бой в полосе Красногоровка – Авдеевка. На западном направлении в районе н.п.Марьинка зафиксированы две так называемые "кочующие" минометные батареи российско-террористических войск", - пишет эксперт.

Ранее Тымчук отмечал, что украинские войска продолжают удерживать участок фронта вместе с плацдармом в районе н.п.Светлодарск и Луганское Донецкой области.

Противник периодически ведет обстрелы позиций украинских войск в данном районе, однако основная часть формирований, участвовавших в боях за Дебальцево, отведены для доукомплектования.