Бой под Широкино: боевики полчаса неудачно атаковали силовиков

Минувшая ночь в зоне АТО характеризуется существенным уменьшением обстрелов позиций украинских войск. С 8:00 вечера 22 февраля в 6:00 утра 23 февраля противник лишь дважды наносил огневые удары.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, из стрелкового оружия около 21.30 террористы вели огонь по Красногоровке, а в 2:00 ночи артиллерийского удара понесло поселок Каменка, что на Донецком направлении.

В то же время, боевики не прекращают попыток штурма наших позиций в Широкино, что на Мариупольском направлении. В полночь бандформирования неудачно пытались атаковать наших военных. Бой продолжался в течение получаса.

В общем, силы антитеррористической операции продолжают держать оборону вдоль линии разграничения, не поддаваясь на провокации противника.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что наиболее сложная ситуация сложилась на Мариупольском направлении.

В частности, противник продолжает переброску тактических резервов в район н.п.Безыменное. Одновременно позиции украинских войск в районе н.п.Широкино обстреливает поддерживающая войска противника артгруппа. А также фиксировались попытки танковых подразделений противника атаковать позиции украинских войск в данном районе.