Под Луганским силы АТО уничтожили 4 танка и 6 "трактористов Путина" — соцсети

Город Светлодарск и поселок Луганское Донецкой области находятся под контролем сил АТО на Донбассе.

Об этом рассказал заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев, сообщает УНИАН.

"Светлодарск, Луганское - важнейшие места барьерного рубежа. К барьерному рубежу относятся водохранилища вблизи этих городов, а также река Лугань с ее танконедоступными берегами. Поэтому оперативная необходимость требует сохранять контроль над этими местами. Они находятся под украинским контролем", - сообщил он.

Стали известны некоторые подробности танковой атаки на Луганское, в результате которой украинские силовики подбили 4 российских танка и уничтожили 6 оккупантов.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Р-н н.п. Луганское. Подразделения 6-й отбр (отдельной танковой бригады Нижегородской области) боестолкновение с ВСУ. "200" – 6, "300" – 9. Повреждено 4 ед. бронетехники. Зафиксировано применение подразделениями ВСУ ПТУР с не характерной баллистической кривой", — говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию утро 23 февраля 2015 года составили: убитыми 7421, ранеными — 5837 и пропавшими без вести — 3338 человек.

Напомним, что вчера в Дебальцево были уничтожены восемь и ранения получили 20 оккупантов из 18-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, основное место базирования которых Ханкала в Чечне.

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