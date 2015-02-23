В Германии недовольны, как Россия выполняет Минские соглашения: нет прекращения огня

Федеральное правительство Германии обеспокоено тем, что до сих пор нет всестороннего прекращения огня на Донбассе, сообщил спикер правительства Штеффен Зайберт.

Об этом передает "Немецкая волна" со ссылкой на Reuters и DPA.

"Если вы посмотрите на ситуацию в целом со времени встречи лидеров в Минске, то ясно, что имплементация согласованных мероприятий является неудовлетворительной", - сказал Зайберт.

"Нас наполняет обеспокоенность, что до сих пор нет всестороннего прекращения огня", - добавил он и в который раз призал Россию повлиять на боевиков. "Мы ожидаем, что Россия воспользуется своим значительным влиянием на сепаратистов, чтобы такое прекращение огня наступило", - указал он.

Напомним, ранее Меркель и Олланд рассказали о последствиях за срыв Минских соглашений.