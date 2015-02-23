В Минске Путин грозил гибелью сотен и пленом тысяч силовиков в Дебальцево – нардеп

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске был уверен, что украинские военные в Дебальцево взяты в котел, и требовал, чтобы они сложили оружие, рассказал глава оборонного комитета Верховной Рады Сергей Пашинский.

Об этом заявил в интервью LB.ua.

"Путин в Минске говорил, что в Дебальцево будет 500 убитых и 2000 пленных, которых он проведет по Донецку. Он приехал в Минск свято убежденным, что там уже все заблокировано и до сдачи в плен осталось несколько часов. Ему так доложили", - заявил он.

Пашинский добавил, что для Путина очень важно было добыть победу в Дебальцево, но Украина не позволила ему это сделать. "Я могу четко сейчас сказать, что под Дебальцево Путин не победил. Как говорил когда-то Черчилль, войну отступлениями не выиграешь, но выведя наши войска, мы выложили фундамент нашей победы. В Дебальцево ни одна часть без приказа не отступила, уход был спланирован и организован. Сравните с Иловайском, где правый фланг бросил оружие и сбежал", - пояснил депутат.

"Дебальцево - колоссальный сигнал, что у России ничего не получится. У россиян были все возможности замкнуть котел - географические, военно-тактические, огневые и так далее. Две недели ожесточенных боев. Затем команда главнокомандующего - и все вышли. Вышли организованно. То есть это уже другая армия. Не вооруженная и не совсем структурированная, но качественно иная. И после того, что произошло в Дебальцево, я стратегически абсолютно уверен в нашей победе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики разбили колонну россиян в Дебальцево, перепутав ее с украинской армией.