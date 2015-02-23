Путин своим поведением заставляет Запад предоставить Украине оружие

Поведение президента России Владимира Путина заставит страны Европы и США предоставить Украине новейшее вооружение.

Об этом сказал заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский в интервью изданию "Левый берег".

Он отметил, что Украина не может заставить западные государства предоставить ей оружие, но это сделает Путин.

"Штурм Дебальцево — это пощечина Путина Европейскому Союзу. Потому что лично руководители двух крупнейших европейских держав — Франции и Германии — поехали к Путину, потом поехали в Минск, и там якобы о чем-то договорились. И эту договоренность Путин нарушил на второй день", — рассказал Пашинский.

По его словам, в настоящее время и США, и, прежде всего, Европа настроены на дипломатическое урегулирование конфликта, но проблема заключается в том, что слова Путина расходятся с действиями.

Председатель комитета по нацбезопасности и обороне подчеркнул, что Украина сможет урегулировать этот конфликт мирным путем только при наличии мобилизованной, хорошо вооруженной, сильной армии.

"Сегодня у нас армия отмобилизована, сегодня она сильна, это правда. Но она невооруженная", — сказал Пашинский.

"Российские войска, в отличие от нашей армии, последние 15 лет достаточно неплохо оснащались. У них новейшее оружие, у них не глохнут танки. В них ракеты выпуска 2014 года, а не 1989 как у нас. Именно поэтому я выступаю, например, за то, чтобы была какая-то миротворческая миссия, но параллельно я обращаюсь к ЕС, в США начать поставки оружия. На первом этапе, возможно, хотя бы не летального оружия", — подчеркнул он.

Пашинский также добавил, что на сегодняшний день из стран Запада в Украину не поступило ни одной единицы оружия.