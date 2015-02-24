Эксперт объяснил, как задержание Ефремова снизило активность боевых действий на Луганщине

Задержание экс-лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова привело к снижению боевых действий в Луганской области.

Об этом лидер общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Отвод тяжелого вооружения начнется на территории ЛНР, то есть с тех территорий, которые контролируются кланом Ефремова. По состоянию на сегодняшний день и активность боевиков, а именно 24 обстрела позиций АТО, зафиксирована на территории ДНР, территории, которые контролируют другие кланы, донецкие", - рассказал военный эксперт.

"Это свидетельствует о том, что после ареста Ефремова, те люди, которые сейчас фактически представляют так называемое квазиобразование ЛНР получили указание относительно нормального отношения к подписанию минских соглашений. В соответствии с этим и выполняются все предписания по отводу тяжелой техники, прекращению огня", - подчеркнул Снегирев.

Напомним, 14 февраля ГПУ арестовала Ефремова по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса ("Злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах" и "Служебный подлог"). Позднее ему была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога. Залог был внесен, и Ефремов вышел на свободу, но затем ГПУ предъявила ему новые обвинения - разжигание межнациональной вражды. Сегодня в судебном заседании по делу Ефремова объявлен перерыв до сегодняшнего утра.

видео: 112 Украина