Климкин в ООН прямо заявил о вторжении России в Украину: Лавров и Чуркин сбежали с заседания Совбеза

Глава МИД Сергей Лавров вместе с постпредом РФ в ООН Виталием Чуркиным покинули Совбез незадолго до появления украинского министра Павла Климкина, который выступил с резким заявлением в адрес России

Несколькими часами ранее, глава украинского МИДа провел встречу с Генсеком ООН Пан Ги Муном и выступил на открытых дебатах в Совбезе, сообщает ТСН.

На этих дебатах Климкин прямо заявил о российском вторжении и агрессии со стороны Москвы. Пророссийские боевики, несмотря на Минские соглашения, не соблюдают перемирие, и именно поэтому Украине нужна особая миссия по поддержанию мира.

Украина намерена провести все необходимые консультации в ООН по формату миссии по поддержанию мира как можно скорее, именно на этом акцентировали внимание в Постоянном представительстве Украины в ООН.

После выступления в Совбезе ООН Климкин улетел из Нью-Йорка в Париж, на встречу министров иностранных дел в формате "нормандской четверки".

За помощью Украина также намерена обратиться к своим партнерам в Евросоюзе. Мандат этой миссии, а также ее полномочия и состав, будут обсуждаться на специальных консультациях, после чего предложение будет внесено на рассмотрение в Совет Безопасности ООН.

Напомним, сегодня, 24 февраля, запланирована встреча и переговоры министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

видео: ТСН.