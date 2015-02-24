Главы МИД "нормандской четверки" призвали расширить доступ ОБСЕ на Донбассе

24 февраля 2015, 17:20

Министры призвали предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ ко всем районам на Донбассе.

Главы МИД стран «нормандской четверки» призвали к полному соблюдению Минских соглашений

Главы МИД стран "нормандской четверки" призвали к полному соблюдению Минских соглашений и предоставлению Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ нового мандата, материально-технического обеспечения и финансирования, заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус по итогам сегодняшней встречи в Париже.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы, главы МИД Франции, Германии, России и Украины, призываем к полному и суровому соблюдению всех положений Минских соглашений, которые включают режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения", - сказал он.

Кроме того, министры обратились ко всем сторонам конфликта с просьбой предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ ко всем районам на Донбассе, где происходят боевые действия. "Мы призываем все стороны обеспечить полный доступ наблюдателям ОБСЕ ко всем районам. Мы призываем все стороны в полной мере сотрудничать с ОБСЕ для полного выполнения ее мандата, и особенно это касается работ по мониторингу и верификации процесса отвода тяжелого вооружения", - отметил Фабиус.

По его словам, наблюдательная миссия ОБСЕ на востоке Украины должна быть усилена и увеличена, для чего в Вене как можно быстрее следует принять новый мандат, материально-техническое обеспечение и финансирование.

Министры стран "нормандской четверки" в который раз подчеркнули необходимость политического урегулирования конфликта на востоке Украины.

Фабиус добавил, что главы МИД стран "нормандской четверки" готовы провести новую встречу по Украине "в случае необходимости".

Министерская встреча по урегулированию конфликта в Украине длилась более 3 часов. Участие в ней также приняли главы МИД Украины, Германии и России.

Вместе с тем глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что "нормандская четверка" в Париже не смогла достичь согласия относительно ситуации в Дебальцево, передает ВВС.

"К сожалению, политического решения о том, как относиться к произошедшему в Дебальцеве, не было", - сказал Климкин.
По его словам, стороны смогли договориться о важных технических моментах поддержки мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Мы смогли договориться по ряду технических аспектов, включая важные аспекты о том, как поддержать миссию ОБСЕ, о том, как усилить возможности этой миссии, конечно, поддерживая перемирие и отвод войск", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что министры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) во время переговоров планировали обсудить пути выполнения минских договоренностей.

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