В России опубликован кремлевский сценарий расчленения Украины: планировали начать с Харькова

Редакция российской "Новой газеты" опубликовала содержание документа со сценарием Кремля по событиям в Украине, который содержит поэтапный план расчленения Украины.

Его текст размещен на сайте "Новой газеты".

Как отмечает "Новая", в целом высокая степень совпадения этого проекта с последовавшими действиями российской власти бросается в глаза, хотя реальный ход украинской драмы внес некоторые коррективы.

В частности, планируя войну в Украине, окружение Путина рассчитывало начать расчленение Украины с Крыма и Харьковской области, а не Донецкой ввиду "тесных деловых и политических связей местной бизнес-элиты, возглавляемой Р. Ахметовым, с рядом представителей оппозиционного олигархического альянса".

В его подготовке предположительно мог принимать участие "православный бизнесмен" Константин Малофеев, документ был представлен Путину в период между 4 и 12 февраля 2014 года - до бегства Януковича.

"Во-первых, режим В. Януковича окончательно обанкротился. Его политическая, дипломатическая, финансовая, информационная поддержка Российской Федерацией уже не имеет никакого смысла", - написано в документе.

Авторы подчеркивают, что "Россия ни в коем случае не должна ограничивать свою политику в Украине только лишь попытками влиять на киевский политический расклад".

"Конституция Украины в любом случае неспособна стать механизмом, с помощью которого можно было бы легитимным образом запустить интеграцию украинских восточных территорий и Крыма в государственно-правовое поле Российской Федерации", - говорится в документе. Также там указано, что "Россия должна добиться заключения договоров о приграничном и трансграничном сотрудничестве, а затем установить прямые государственно-договорные отношения с теми украинскими территориями, "где налицо устойчивые пророссийские электоральные симпатии".

Среди таких областей, согласно документу, нет Донецкой области.

"В первую очередь — с Республикой Крым, Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и в меньшей степени — Херсонской и Одесской областями. (Из этого перечня преднамеренно — и достаточно условно — выведены Сумская область и Донецкая область. Первая — ввиду весьма высокого электорального влияния в ней партии "Батькiвщина". Вторая — по причине тесных деловых и политических связей местной бизнес-элиты, возглавляемой Р. Ахметовым, с рядом представителей оппозиционного олигархического альянса, имеющих здесь свои масштабные интересы.).

Далее публикуем отрывок документа:

"Целесообразно последовательное выдвижение трех лозунгов, по мере развития вытекающих один из другого:

— Требование "федерализации" (или даже конфедерализации) в качестве гарантии для данных регионов от вмешательства прозападных и националистических сил в их внутренние дела;

— Независимое от Киева вступление восточных и юго-восточных областей на региональном уровне в Таможенный Союз, что обеспечит необходимые условия для нормальной работы и развития промышленности;

— Прямая суверенизация с последующим присоединением к России, как единственного гаранта устойчивого экономического развития и социальной стабильности.

Необходимо подготовить условия для проведения в Крыму и Харьковской области (а далее и в других регионах) референдумов, ставящих вопрос о самоопределении и дальнейшей возможности присоединения к Российской Федерации".

Напомним, ранее генерал рассказал о планах России захватить Крым: желание существовало всегда.