Украина, боевики и россияне согласовали карту разграничения на Донбассе - ОБСЕ

Представители Вооруженных сил Украины, России и члены незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР согласовали актуальную карту с определенной линией соприкосновения, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 23 февраля.

Об этом передает УНИАН.

Карту предоставили членам миссии представители центра по контролю и координации, штаб-квартира которого временно перенесена в подконтрольный правительству Соледар, сказано в отчете.

Представитель штаба от Российской Федерации заявил членам миссии, что боевики "ЛНР" начали отвод тяжелого вооружения. В то же время представитель Украины отметил, что никаких доказательств отвода нет.

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД "нормандской четверки" призвали расширить доступ ОБСЕ на Донбассе.