Под Широкино действуют разрозненные тактические группы наемников с танками и бронемашинами

После недавних неудачных попыток выбить украинские подразделения с их позиций в районе н.п.Широкино, что под Мариуполем, командование российско-террористических войск проводит перегруппировку своей ударной тактической группы в данном районе.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Севернее этого участка действует несколько разрозненных тактических групп местных боевиков и российских наемников (каждая – численностью 120-150 чел., при 2-3 танках и нескольких ББМ) ", - сообщает нардеп.

Ранее Тымчук писал, что россияне ведут перегруппировку по всей линии противостояния и пытаются наступать под Мариуполем

Главное направление приложения сил противника – н.п.Широкино, отмечается активность и по направлению на Павлополь, пишет эксперт.

Напомним, 24 февраля в штабе АТО отмечали, что боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении: силовики отразили атаку врага.

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