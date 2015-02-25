Боевики хаотично обстреливают населенные пункты Донбасса, а силовики отразили атаку под Широкино

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты.

Как этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным пресс-офицера штаба, вторые сутки подряд в районе проведения антитеррористической операции наблюдается существенное уменьшение нарушений режима "тишина" боевиками.

"В то же время враг продолжает наносить хаотичные огневые удары по некоторых населенных пунктах. Так, этой ночью, около 23:00 и дважды после полуночи, террористы обстреляли из минометов поселок Попасная, недалеко от Дебальцево. На Мариупольском, Луганском, Донецком направлении обстрелов за ночь не зафиксировано", - отметил он.

"Однако сутки, которые прошли, также не стали началом полноценного перемирия. В общем с 5:00 24 февраля по 5:00 25 февраля бандформирования 15 раз открывали огонь из артиллерии и минометов, 4 раза из стрелкового оружия и гранатометов, а около 17:00 вблизи Широкино силы АТО отразили атаку противника", - подчеркнули в АТО.

В штабе также отметили, что "несмотря на провокации противника, наши военные удерживают позиции и придерживаются режима прекращения огня вдоль всей линии боевого противостояния".

Напомним, 24 февраля в штабе АТО отмечали, что боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении: силовики отразили атаку врага.

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