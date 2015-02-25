Ситуация на Донбассе стабилизировалась, боевики продолжают обстрелы силовиков: карта зоны АТО

За минувшие сутки ситуация на востоке Украины стабилизировалась, было зафиксировано 17 случаев обстрелов наших позиций в зоне проведения АТО.

Об этом говорится в материалах ИАЦ СНБО.

Самой напряженной за последние сутки была обстановка вблизи с. Широкино: боевики 5 раз из артиллерии, минометов и гранатометов обстреляли позиции сил АТО, сказано в сообщении.

Кроме того, боевики также пытались штурмовать позиции силовиков, нападение успешно отражено, говорится в материалах СНБО.

Также за минувшие сутки зафиксирован полет 4 БПЛА на Мариупольском и Луганском направлениях, один из которых нарушил воздушное пространство Украины со стороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебрасывает через неконтролируемый Украиной пункт пропуска "Изварино" большое количество военной техники.

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